صحفيو مؤسسات الاعلام العمومي ينفذون، اليوم السبت، اضرابا عاما حضوريا

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ينفذ صحفيو وصحفيات وكالة تونس افريقيا للأنباء، السبت 2 افريل 2022، إضرابا طبقا للقرار الذي اتخذته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 22 مارس 2022 بتنفيذ اضراب عام حضوري في مؤسسات الاعلام العمومي.ويتواصل الإضراب الى غاية منتصف ليل السبت 2 افريل 2022. وستقتصر نشرات الأخبار بوكالة تونس افريقيا للأنباء على تغطية الإضراب وبشكل استثنائي على الأخبار العاجلة والضرورية للصالح العام، وفق تراتيب الإضراب التي أصدرها فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالوكالة.وياتي قرار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تبعا لعدم استجابة الحكومة لجملة المطالب الواردة في برقية الاضراب الصادرة يوم 23 مارس 2022