خروج قطار عن السكة بين محطتي جبل الجلود ومقرين الرياض

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جد عشية اليوم الجمعة، حادث على مستوى مسار السكة الحديدية بين محطتي جبل الجلود ومقرين الرياض، تمثلت صورته في خروج قاطرة قطار الأحواز الجنوبية للعاصمة المتجه في اتجاه محطة الرياض، عن السكة.و لم يسفر هذا الجنوح، وفق بلاغ للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، عن تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية، فيما تم نقل أربعة مسافرين أصيبوا بحالات إغماء إلى المستشفى ﻹسعافهم، واضطر بعض المسافرين لمغادرة المكان بحثا عن وسيلة أخرى لاستكمال طريقهم.وقد تعطلت حركة القطارات على اﻷحواز الجنوبية، لتستأنف على سكة واحدة بداية من الساعة 18 و50 دقيقة.