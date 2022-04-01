وزارة الشؤون الثقافية: الترفيع في طاقة استيعاب قاعات العروض والفضاءات الثقافية إلى مائة بالمائة


Publié le Vendredi 01 Avril 2022 - 22:50قراءة: 0 د, 26 ث
      
تقرّر الترفيع في طاقة استيعاب قاعات العروض والفضاءات الثقافية إلى مائة بالمائة، بداية من يوم غد السبت 2 أفريل الجاري نظرا لتحسن مؤشرات الوضع الصحي بخصوص انتشار فيروس كورونا، وفق بلاغ صادراليوم الجمعة عن وزارة الشؤون الثقافية.

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وجاء في البلاغ ذاته، أنه سيتم مواصلة الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي مع وجوب الاستظهار بجواز التلقيح.

وتبقى التدابير المذكورة، وفق نص البلاغ، قابلة للتحيين وفقا للمستجدات المتصلة بتطوّر الوضع الصحي بالتنسيق مع الهياكل الصحية والإدارية ذات النظر، حفاظا على سلامة الجميع.

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