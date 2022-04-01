إحالة الغنوشي وعدد من النواب على النيابة بحالة تقديم

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بإحالة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المنحل ونواب آخرين، على أنظارها "بحالة تقديم" ليوم الثلاثاء القادم.وتولى أعوان الوحدة المذكورة وبمقتضى تعهيد صادر عن النيابة العمومية سماع تصريحات كل من راشد الغنوشي، وطارق الفتيتي، ووليد الجلاد، والصافي سعيد ونعمان العش بخصوص شبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.وسبق أن أفاد مكتب راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المنحل أن وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب توجهت إليه بإستدعاء للمثول أمامها اليوم الجمعة رفقه أكثر من 30 نائبا ممن شاركوا في الجلسة العامة الافتراضيه للنواب السابقين بشبهة ''تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي''.وأكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المنحل المكلف بالإعلام والاتصال سابقا ماهر المذيوب ان الغنوشي تلقى دعوة للمثول أمام الفرقة المذكورة في حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم الجمعة 1 أفريل 2022.كما يذكر أنّ وزيرة العدل ليلى جفّال، كانت قد وجهت الأربعاء الفارط، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المنحل من أجل "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة.المصدر - موزاييك