وزير الاقتصاد والتخطيط : لاتوجد نية لالغاء الدعم وسيتم توجيهه إلى مستحقيه بصفة تدريجية

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أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ، اليوم الجمعة بالعاصمة، أنه لا توجد نية لإلغاء الدعم بل سيتم توجيهه بصفة تدريجية لمستحقيه .وأشار سمير سعيد خلال ندوة صحفية خصصت للاعلان عن الاجراءات العاجلة قصد تنشيط الاقتصاد الوطني واستعادة ثقة الفاعلين الاقتصادديين وحماية النسيج المؤسساتي، إلى أن توجيه الدعم نحو مستحقيه سيمكن من تقليص الفوارق بين أسعار الدعم وأسعار السوق.وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط في هذا الخصوص، أن الفارق بين أسعار المواد المدعومة وأسعارها الحقيقية هي السبب والمصدر الرئيسي لعمليات التهريب هذه المعظلة الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد التونسي . ن وجودها في تونس أكثر من 200 مشروع تنموي بقيمة إجمالية تقدر بـ 4 مليارات يورو.