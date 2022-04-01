مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير تحجز ما يناهز 10 آلاف قرص مخدر نوع إكستازي.

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تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من حجز 9800 قرص مخدر نوع اكستازي تم ضبطها مخفية بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم تونسيوجاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة ، أنه على اثر الاشتباه في محتوى السيارة المذكورة عند تمريرها على جهاز الكشف بالأشعة، تم التفطّن إلى وجود كيس يحتوي كمية الأقراص المخدرة تحت محرك السيارة.وجرى تحرير محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة قصد مواصلة الأبحاث.