وزيرة المالية: التفاوض مع صندوق النقد الدولي يعد إيجابيا وفيه الكثير من الصراحة


Publié le Vendredi 01 Avril 2022 - 19:38قراءة: 0 د, 30 ث
      
أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري، اليوم الجمعة بالعاصمة، أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي يعد "ايجابيا وفيه الكثير من الصراحة."
وقالت سهام البوغديري، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد الوطني واستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين تدريجيا وحماية النسيج المؤسساتي ، ان إيجابية المفاوضات تجسدت خاصة من خلال محتوى البيان الذي أصدره صندوق النقد الدولي على ضوء الزيارة الأخيرة للبعثة التي أرسلها إلى تونس .
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ولفتت الوزيرة في هذا الخصوص إلى أنه تم تركيز خلية أزمة متكونة من عدة وزراء لمجابهة تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية على تونس وهي تداعيات مباشرة حسب مستوى كلفة الدعم ، دعم المحروقات والمواد الأساسية.

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