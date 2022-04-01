قرعة تصفيات مونديال 2022 - المنتخب التونسي يستهل مشاركته بملاقاة نظيره الدنماركي يوم 22 نوفمبر

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يستهل المنتخب التونسي مشاركته في نهائيات كاس العالم لكرة القدم المقرر من 21 نوفمبر الى 18 ديسمبر 2022 بقطر بملاقاة نظيره الدنماركي بطل اوروبا 1992 يوم 22 نوفمبر على ملعب الجنوب لنادي الوكرة على الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت تونس.وسيواجه المنتخب التونسي في الجولة الثانية المتاهل من الملحق بين البيرو / الامارات واستراليا وذلك يوم 26 نوفمبر على ملعب 974 على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس.وسيختتم المنتخب التونسي سلسلة لقاءاته في الدور الاول بمواجهة المنتخب الفرنسي بطل العالم 1998 و2018 وبطل اوروبا 1984 و2000 وذلك يوم 30 نوفمبر على ملعب المدينة التعليمية لنادي الريان على الساعة الرابعة بعد الظهر.