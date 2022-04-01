رئيس الجمهوريّة يستقبل رئيس منظمة الأعراف

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استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الجمعة، بقصر قرطاج، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.وشدّد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، على أن التعاطي مع القضايا الراهنة يجب أن يكون في إطار مقاربة وطنية وعلى أن الحوار لا يكون مع كل من نهب مقدّرات الشعب ونكّل به أو حاول الانقلاب على الدولة والمسّ من استمراريتها ووحدتها.