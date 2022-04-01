رئيسة لجنة البندقيّة تؤكد الاستعداد لنقديم الدعم تونس

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أكدت رئيسة لجنة البندقيّة كلير بازي مالوري استعداد اللجنة من خلال خبرتها وتجربتها لتقديم الدعم اللازم لتونس، وذلك خلال لقائها اليوم الجمعة مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بمقر الوزارة.كما أعربت مالوري التي تؤدي زيارة إلى تونس ، ووفق ما ورد في بلاغ صادر عن الوزارة، عن ارتياحها للشراكة بين تونس ومجلس أوروبا.من جهته أكّد الوزير على أنّ تونس متشبّثة بالخيار الدّيمقراطي وأنّها تعيش مسارا إصلاحيّا يُؤسّس لديمقراطيّة حقيقيّة وسليمة ترقى إلى مستوى تطلعات التّونسيين وتضمن كرامتهم، مشدّدا على الصيغة التشاركيّة لعمليّة الإصلاحات الدستورية والتشريعية وفق الأطر المحدّدة في خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهوريّة يوم 13 ديسمبر 2021.َولجنة البندقية الأوروبيّة للديمقراطيّة من خلال القانون التي تعرف باسم لجنة البندقية، هي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية. وتلعب دورا في تدبير والوقاية من النزاعات عن طريق وضع معايير وتقديم المشورة في المجال الدستوري والاستفتاء.وسبق للجنة أن قدمت استشاراتها لتونس منذ الثورة في المجال الدستوري سيما من خلال اعداد دستور 2014 ،وكذلك في مجال العدالة الإنتقالية.وتستعد تونس خلال العام الحالي إلى إجراء استفتاء شعبي يوم 25 جويلية حول عدة قضايا من بينها خيارات دستورية ، وإلى انتخابات تشريعية مبكرة يوم 17 ديسمبر، وفق روزنامة أعلن عنها رئيس الجمهورية أواخر العام الماضي واختلفت الآراء بشأنها بين رافض ومؤيد.