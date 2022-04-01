رئيس الجمهورية يتحادث مع عميد المحامين

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التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إبراهيم بودربالة.وأكّد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، أهمية اعتماد مخرجات الاستشارة الالكترونية من أجل بناء حوار، وفق مقاربة وطنية للقضايا الراهنة، بمشاركة فاعلة من قطاع المحاماة، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب التونسي وآماله.