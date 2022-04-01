رئيس الجمهورية يتحادث مع عميد المحامين


Publié le Vendredi 01 Avril 2022 - 17:52قراءة: 0 د, 14 ث
      
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إبراهيم بودربالة.

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وأكّد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، أهمية اعتماد مخرجات الاستشارة الالكترونية من أجل بناء حوار، وفق مقاربة وطنية للقضايا الراهنة، بمشاركة فاعلة من قطاع المحاماة، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب التونسي وآماله.


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