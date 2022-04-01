نورالدين الطبوبي: تطابق وجهات النظر بين رئس الدولة والاتحاد في مسالة الاجور والدعم والمؤسسات العمومية

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اكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، تطابق وجهات النظر بين الرئيس قيس سعيد واتحاد الشغل في ما يتعلق باصلاح المؤسسات العمومية وضمان ديمومتها والمحافظة عليها وكذلك في مسالة الدعم والاجور.واضاف الطبوبي في تصريح له عقب لقاء جمع سعيد باعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، نشرته رئاسة الجمهورية، ان رئيس الدولة قد اقر بضعف الاجور.وكان اتحاد الشغل قد عبر في اكثر من مرة عن رفضه للبرنامج الاقتصادي الذي اقترحته الحكومة على صندوق النقد الدولي والذي يحتوي على اجراءات ترمي، حسب المنظمة الشغيلة، الى رفع الدعم وتجميد الاجور وبيع بعض المؤسسات العمومية.واضاف الطبوبي، ان تطابق وجهات النظر شمل كذلك التاكيد على ضرورة اصلاح المنظومة التربوية، الذي لا يمكن ان يتم الا بالنظر الى الوضعية الاجتماعية للمربين.