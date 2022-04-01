رئيس الجمهورية يلتقي رئيسة لجنة البندقية

. ..

. .

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، كلير بازي مالوري ، رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون.واشار بلاغ مقتضب صادر عن رئاسة الجمهوؤية ان اللقاء تناول أوجه التعاون بين تونس واللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون.يشار الى ان "اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون" المعروفة "بلجنة البندقية" ، هي هيئة استشارية لمجلس أوروبا ، تضم خبراء مستقلين في مجال القانون الدستوري وتختص في تقديم المشورة القانونية للدول الأعضاء فيها ،ومساعدة الدول الراغبة في جعل هياكلها القانونية والمؤسسية تتماشى مع المعايير الأوروبية والخبرة الدولية في مجالات الديمقراطية وحقوق الانسان، وفق ما ورد على موقع اللجنة بالانترنت