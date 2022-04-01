الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة 12


Publié le Vendredi 01 Avril 2022 - 13:53قراءة: 0 د, 33 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة 12 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستدور يوم الأربعاء القادم 6 أفريل الجاري بداية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا :

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الأربعاء 6 أفريل

المجموعة الأولى
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في ملعب حمام الأنف:
نادي حمام الأنف - الترجي الرياضي

في ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي - أمل حمام سوسة

في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي البنزرتي

في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين

المجموعة الثانية
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري

في ملعب سليمان
مستقبل سليمان - الترجي الجرجيسي

النجم الساحلي - هلال الشابة
(الملعب يحدد لاحقا)

في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش - الأولمبي الباجي




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