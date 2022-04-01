الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة 12

في ما يلي برنامج مباريات الجولة 12 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستدور يوم الأربعاء القادم 6 أفريل الجاري بداية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا :
الأربعاء 6 أفريل
المجموعة الأولى
في ملعب حمام الأنف:
نادي حمام الأنف - الترجي الرياضي
في ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي - أمل حمام سوسة
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي البنزرتي
في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين
المجموعة الثانية
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
في ملعب سليمان
مستقبل سليمان - الترجي الجرجيسي
النجم الساحلي - هلال الشابة
(الملعب يحدد لاحقا)
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش - الأولمبي الباجي
الأربعاء 6 أفريل
المجموعة الأولى
في ملعب حمام الأنف:
نادي حمام الأنف - الترجي الرياضي
في ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي - أمل حمام سوسة
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي البنزرتي
في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين
المجموعة الثانية
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
في ملعب سليمان
مستقبل سليمان - الترجي الجرجيسي
النجم الساحلي - هلال الشابة
(الملعب يحدد لاحقا)
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش - الأولمبي الباجي
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