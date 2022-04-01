الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة 12

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في ملعب حمام الأنف:نادي حمام الأنف - الترجي الرياضيفي ملعب الطيب المهيريالنادي الصفاقسي - أمل حمام سوسةفي ملعب المتلوينجم المتلوي - النادي البنزرتيفي ملعب بن قرداناتحاد بن قردان - اتحاد تطاوينفي ملعب حمادي العقربي برادسالنادي الافريقي - الاتحاد المنستيريفي ملعب سليمانمستقبل سليمان - الترجي الجرجيسيالنجم الساحلي - هلال الشابة(الملعب يحدد لاحقا)في ملعب أحمد خواجة المهديةمستقبل الرجيش - الأولمبي الباجي