سوسة : إعادة فتح حديقة بوجعفر بعد انجاز اشغال صيانة وإعادة تهيئة في اطار برنامج التنمية الحضرية المندمجة للمدينة

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اعادت بلدية سوسة، امس الخميس، فتح حديقة بوجعفر وسط المدينة بعد ان تمت تهيئتها وصيانتها واخراجها في حلة جديدة لاستقبال الزوار واحتضان الأنشطة الترفيهية والثقافية باعتمادات ناهزت 900 الف دينار.وحضر حفل افتتاح الحديقة سفير سويسرا بتونس جويف رينقلي الذي ساهمت بلاده في تمويل اشغال التهيئة وذلك في اطار برنامج التنمية الحضرية المندمجة لمدينة سوسة الذي تم تنفيذ مرحلته الأولى بالتعاون بين بلدية سوسة وكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية التي قدمت هبة مالية ناهزت ال7 ملايين دينار لتنفيذ كامل مكونات المشروع على امتداد ثلاث سنوات، وفق ما ذكره رئيس بلدية سوسة محمد اقبال خالد ل(وات).وأضاف خالد ان المشروع يهدف الى الارتقاء بظروف عيش متساكني مدينة سوسة من خلال تنفيذ جملة من المشاريع المتكاملة في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مستعرضا بالمناسبة بعض مكونات مشروع التنمية الحضرية المندمجة للمدينة المنجزة والمتمثلة بالخصوص في تهيئة حديقة بوجعفر وتهيئة منتزه حمادة دويك بسهلول 4 وتركيز الإنارة والطاقة الشمسية الفولطوضوئية وتهيئة فضاء "روضة الشاعر"وتم بالمناسبة عرض نتائج وتوصيات المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لبرنامج التنمية الحضرية المندمجة وتقديم المناهج المعتمدة للمرحلة الثانية من هذا البرنامج الطموح الذي انطلق في إطار التعاون الثنائي بين الجمهورية التونسية والاتحاد السويسريوقالت نائبة رئيس بلدية سوسة ومديرة برنامج التنمية الحضرية المندمجة سارة حذامي القروي في تصريح ل"وات" ان البرنامج يشمل بالخصوص القيام بجملة من الدراسات الاستراتيجية في المجالات العمرانية والتنقلات الحضرية والتوازنات الطاقية والجغرفة الرقمية، وهو يضم بالخصوص صياغة رؤية استراتيجية لتنمية متناسقة ومستدامة لكامل منطقة سوسة الكبرى ومراجعة مثال التهيئة العمرانية للمدينة وصياغة المثال التوجيهي لتهيئة الفضاءات العمومية ومثال التنقلات الحضرية لمنطقة سوسة الكبرى ودراسة المرور والجولان للمدينة ، والقيام بجرد دقيق لشبكات التنوير العمومي وصياغة برنامج لتاهيلها ووضع اليات رقمية للتحكم في الاستهلاك الطاقي وغيرهايشار الى ان احدى مكاتب الدراسات المكلفة بالاشراف على انجاز البرنامج انتهت مؤخرا من إنجاز "اطلس مدينة سوسة" وهو اول اطلس لمدينة تونسية الى جانب صياغة مفهوم جديد ل"مدينة الربع ساعة" التي تتيح لجميع متساكني المدينة الوصول الى احتياجاتهم المعيشية الأساسية في ظرف زمني لا يتجاوز ال15 دقيقة سيرا على الأقدام.