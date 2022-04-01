مونديال قطر 2022 / الفيفا يصادق على اعتماد العربية لغة رسمية

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الخميس اعتماد اللغة العربية لغة رسمية، وذلك خلال مؤتمره المنقعد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمناسبة تنظيم قرعة مجموعات كأس العالم -قطر 2022.وتم التصويت بالإجماع من قبل الحاضرين على اعتماد العربية لغة رسمية من قبل الاتحاد الدولي، لتصبح اللغة الرسمية الخامسة التي يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جانب الإنقليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية.وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، قد أعلن يوم 21 ديسمبر الماضي، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، عن اقتراح اعتمادها لغة رسمية في الفيفا.وذكر إنفانتينو، بالمناسبة، أن أكثر من 450 مليوناً يتحدثون باللغة العربية، ويعيشون في أكثر من 20 دولة، وبالتالي كان من الضروري اعتبارها لغة رسمية إضافة إلى بقية اللغات المعتمدة الأخرى.