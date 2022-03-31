تطوير العلاقات الثنائية، محور مكالمة هاتفية بين قيس سعيد وعبد الفتاح السيسي


Publié le Jeudi 31 Mars 2022 - 20:15قراءة: 0 د, 24 ث
      
أجرى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، عصر اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تناولت سبل مزيد تطوير العلاقات الثنائية.

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وأفادت رئاسة الجمهورية، في بلاغ إعلمي لها، بأنه تم التطرق، خلال المكالمة، إلى "العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط تونس بمصر، وسبل تطويرها ومزيد الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، كما تم التأكيد، على ما يجمع البلدين من إرادة قوية وعزم راسخ على مزيد تعزيز أواصر التعاون المثمر والتضامن التاريخي من أجل بناء مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين".

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