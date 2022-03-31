مجلس الوزراء يصادق على عدد من المراسيم والاوامر الرئاسية منها بالخصوص المنح الخاصة بالأطباء الاستشفائيين الصحيين

. ..

. .

• مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي مبرمة بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.• 8 مشاريع أوامر رئاسية تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: دار شعبان الفهري من ولاية نابل، بوفيشة من ولاية سوسة، الحنشة ومنزل شاكر من ولاية صفاقس، زالبة والحكائمة وملولش والجم من ولاية المهدية.• مشروع أمر رئاسي يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالمهارة 2 من معتمدية العامرة بولاية صفاقس.• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإتمام الأمر عدد 1233 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 والمتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتمديد العمل بأحكام الأمر عدد 462 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 والمتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي.• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتمديد العمل بأحكام الأمر عدد 463 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 والمتعلق بالمنح الخاصة للأطباء الاستشفائيين الصحيين.• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتمديد العمل بأحكام الأمر عدد 464 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 والمتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي للمستشفيات.• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية في الإنسانيات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وقرية اللغات بالمهدية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.