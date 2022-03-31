نقابة حرفي الاحذية اليدوية تدعو الحكومة الى التدخل بشكل عاجل لانقاذ القطاع


Publié le Jeudi 31 Mars 2022 - 18:38قراءة: 0 د, 36 ث
      
دعت الغرفة النقابية الوطنية لحرفي الأحذية اليدوية، الحكومة، الى ضرورة التحرك العاجل واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لانقاذ القطاع الذي يعاني من نقص الامكانيات وغياب الرقابة.

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وعقدت الغرفة، ظهر الخميس، اجتماعا، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أشرف عليه رئيس الغرفة، وجدي ذويب، وحضره رئيس غرفة صانعي الأحذية، خميس ميتاتو.

وأوضح ذويب أنّ جائحة كوفيد -19 والوضع الاقتصادي في العالم ككل، فاقم الوضعية الهشة للمؤسسات والتي زاد من حدتها التوريد العشوائي والتجارة الموازية وبيع الأحذية المستعملة التي غزت الأسواق التونسية وغياب الرقابة
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ولاحظ في سياق متصل، النقص الفادح في المواد الأولية الذي رافقه ارتفاع في الأسعار ساهم بشكل كبير ومباشر في تردّي الأوضاع حتى بات الأمر يهدد ديمومة المؤسسات وضمان مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والايفاء بتعهداتها المالية.


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