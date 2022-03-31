انهيار منزل بسيدي الجديدي بسبب الأمطار والبلدية تتعهد بإيواء العائلة المتضررة


Publié le Jeudi 31 Mars 2022 - 19:49قراءة: 0 د, 34 ث
      
وات - تسببت الرياح القوية وهطول الامطار الغزيرة بولاية نابل، فجر اليوم الخميس، في انهيار منزل كائن بمنطقة "الدويخلة" ببلدية سيدي الجديدي من معتمدية الحمامات، دون تسجيل خسائر بشرية.

...

وبينت صاحبة المنزل، في تصريح لـ(وات)، وهي ام لطفلين، أن غرف المنزل انهارت بصفة تامة باستثناء غرفة وحيدة كانت تؤمها هي وابنيها، مشيرة الى ان المنزل آيل للسقوط، لكن ظروفها المادية الصعبة اضطرتها لمواصلة السكن فيه.

وفي هذا السياق، توجهت المتضررة بنداء الى السلط المحلية والجهوية لإيجاد حل لها ولعائلتها لإيوائها.
..


من جهته، تعهد رئيس بلدية سيدي الجديدي، صابر الفرجاني، بإيواء هذه العائلة التي تتكون من الأم وابنيها إلى حين بناء منزل خاص بهم، بالتنسيق مع السلط المعنية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243816



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 31 مارس 2022 | 28 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:10 18:43 15:56 12:30 06:07 04:39
Babnet
16°
Babnet21°Babnet% 63:الرطــوبة
تونــسBabnet14°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1419°-1115°-714°-818°-11
  • Avoirs en devises
    22389,3

  • (31 mars)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,30274 DT        1$ =2,96314 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mars)   2650,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
   