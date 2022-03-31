انهيار منزل بسيدي الجديدي بسبب الأمطار والبلدية تتعهد بإيواء العائلة المتضررة

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تسببت الرياح القوية وهطول الامطار الغزيرة بولاية نابل، فجر اليوم الخميس، في انهيار منزل كائن بمنطقة "الدويخلة" ببلدية سيدي الجديدي من معتمدية الحمامات، دون تسجيل خسائر بشرية.وبينت صاحبة المنزل، في تصريح لـ(وات)، وهي ام لطفلين، أن غرف المنزل انهارت بصفة تامة باستثناء غرفة وحيدة كانت تؤمها هي وابنيها، مشيرة الى ان المنزل آيل للسقوط، لكن ظروفها المادية الصعبة اضطرتها لمواصلة السكن فيه.وفي هذا السياق، توجهت المتضررة بنداء الى السلط المحلية والجهوية لإيجاد حل لها ولعائلتها لإيوائها.من جهته، تعهد رئيس بلدية سيدي الجديدي، صابر الفرجاني، بإيواء هذه العائلة التي تتكون من الأم وابنيها إلى حين بناء منزل خاص بهم، بالتنسيق مع السلط المعنية.