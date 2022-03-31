سهام نمصية: تونس تتطلع الى ان تكون بوابة افريقيا لتعاون ثلاثي تونس افريقي ياباني

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أكدت وزير المالية، سهام البوغديري نمصية ، الخميس، ان تونس تتطلع الى ان تكون بوابة افريقيا لتعاون ثلاثي تونسي افريقي ياباني يشمل عددا من المجالات العلمية والتقنية والاتصالية والحديثة.واضافت وزيرة المالية، في افتتاح أشغال ورشة عمل حول "حلول وآليات تمويل الدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا" (تيكاد 8)، ان تونس واليابان تجمعهما تجارب وعلاقات صداقة وتعاون عريقة.وحضر الورشة سفير اليابان بتونس، شينزوكي شينيزو، ورئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية، الهادي بن عباس، الى جانب وزير المالية الاسبق، نزار يعيش، وبمشاركة عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي والمالي على المستوى المحلي والاقليمي.وأكدت نمصية أهمية الاستفادة من هذه المبادرة التي تعد فرصة هامة لمزيد تعزيز التعاون واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين اليابان والدول الأفريقية.واستعرضت، كذلك، الجهود التي تبذلها تونس لتوفير كل أسباب النجاح للدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا التّي ستنعقد بتونس في شهر أوت 2022.