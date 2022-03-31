تونس تتسلم اكثر من 599 ألف جرعة تلقيح مضاد لكورونا ممنوحة من المانيا في اطار مبادرة كوفاكس

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تسلمت تونس، اليوم الخميس بمطار تونس قرطاج الجولي، نحو 599 الف جرعة تلقيح مضاد لفيروس كورونا ممنوحة من ألمانيا في اطار مبادرة كوفاكس، حسب ما اعلنت عنه منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف على حسابها بالفايسبوك.ولفتت اليونيسيف، الى ان اجمالي التلاقيح التي اقتنتها تونس عبر "كوفاكس" منذ مارس 2021 بلغ 4ر5 ملايين جرعة، مشيرة ان الدفعة الجديدة ستساهم في تعزيز المجهودات الوطنية لعمليات التلقيح ودعم عمليات التلقيح خلال شهر رمضان.وبيّنت رئيسة ديوان وزير الصحة الهام كريم، خلال موكب التسلم، الحاجة الملحة لعمليات التلقيح والإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس.من جهته، ثمن سفير المانيا بتونس، بيتر بريقال، هذه البادرة، لافتا الى ان المانيا تقف الى جانب تونس منذ بدء الجائحة من اجل الاستجابة الوطنية لمكافحتها.