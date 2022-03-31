دواوير رملية تحجب الرؤية بالطريق السيارة أ1 (بلاغ لوزارة الداخلية)


Publié le Jeudi 31 Mars 2022 - 18:08قراءة: 0 د, 22 ث
      
نبهت الإدارة العامة للحرس الوطني، من وجود دواوير رملية تحجب الرؤية بالطريق السيارة أ1 (تونس - قابس) من الكلم 260 محول عقارب إلى كلم 390 وذرف وقابس في الإتجاهين.

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ودعت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، مستعملي الطريق، الى التعديل من السرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.

وأضافت أنه يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الرقمين التاليين: 71.963.512 و71.960.448
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