اتحاد عمال تونس يحذر من تداعيات "الحالة الكارثية" للاقتصاد الوطني داعيا الى وضع سياسة اصلاحية

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حذّر اتحاد عمال تونس، أمس الأربعاء، من تداعيات "الحالة الكارثية" للاقتصاد الوطني، داعيا الحكومة الى ضرورة التعهد بوضع سياسة إصلاحية لانقاذه بالاشتراك مع المنظمات الوطنية.وطالب في بيان له على إثر اجتماع مكتبه التنفيذي يوم 26 مارس الجاري، بوضع حد لغلاء الأسعار، داعيا الى فتح مفاوضات اجتماعية مع جميع الأطراف لتعديل الأجور مشددا على رفضه حذف الدعم على المواد الأساسية.واكد على ضرورة سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، معتبرا انه منشور مخالف للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.ودعا الى التسريع في تسوية وضعية عمال الحضائر وتمكينهم من حقوقهم، مطالبا في ذات الصدد الحكومة بتشريك الاتحاد في جميع الملفات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.واستنكر، بالمناسبة، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية ومآلاته على الاقتصاد الوطني، داعيا الى ضرورة التوجه لحلول وطنية استباقية لتأمين الاكتفاء الذاتي والتشجيع على الإنتاج الوطني.وعبّر عن استيائه لتجاهل الدول والمنظمات العالمية للقضايا العربية العالقة وفي مقدمتهم القضية الفلسطينية.