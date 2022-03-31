فظيع في العقبة: الاعتداء على عون لصيانة الكهرباء ببلدية تونس ونقله للمستشفى


Publié le Jeudi 31 Mars 2022 - 17:59قراءة: 0 د, 27 ث
      
تعرض اليوم الخميس فني في صيانة الكهرباء ببلدية تونس لاعتداء فظيع على مستوى رأسه من قبل أحد متساكني جهة العقبة مما استوجب نقله على جناح السرعة للمستشفى.

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وتفيد اطوار القضية أنه بينما كان العون يقوم بأعمال الصيانة لأحد الأعمدة الكهربائية نشب خلاف بينه وبين أحد المارة فغاب عن الأنظار ثم عاد مجددا واعتدى على العون بقارورة بلورية على مستوى الراس مما أدى إلى إصابته بجروح ثم تم نقله إلى المستشفى ،وقد توجه اثر ذلك لمركز الحرس الوطني بالعقبة وقدم شكاية في الغرض ولا تزال الابحاث جارية للقبض على المعتدي.

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