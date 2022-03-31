منوبة: انتهاء أشغال جسر "وادي الظلام" بالبطان وسط تحفظات تؤجل استغلاله

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انتهت أشغال جسر "وادي الظلام"، بمنطقة "طنقار العليا" بمعتمدية البطان من ولاية منوبة، الذي أنجزه الناشط في المجتمع المدني، كريم بن عرفة، صاحب مبادرات بناء الجسور على الوديان، وسط تحفظات أبداها الفريق الجهوي الذي ترأسه والي بالجهة، محمد شيخ روحه، وكاتب عام الولاية والمديرة الجهوية للتجهيز والمندوب الجهوي للفلاحة، حول استعمال الخشب كأسس افقية للارضية، وحول ارتفاع الجسر، وإمكانية وصول مستوى المياه إليه عند فيضان الوادي، فضلا عن إمكانية انزلاق حواشي الوادي.وأكد والي منوبة، في تصريح لـ(وات)، أنه وبالاستعانة بخبراء وحفاظا على سلامة المتساكنين، تم التأكيد، بعد تثمين جهود صاحب المبادرة، على ضرورة إضافة عازل اسمنتي على مستوى مدخل الجسر، يمنع مرور الدراجات النارية والحيوانات ويسمح باستعمال المارة فقط، مع تأجيل استعماله إلى حين مد مصالح الولاية بالدراسات التي تم اعتمادها في إقامته، وتكليف مختصين في المجال لمعاينة المنجز والتأكد من سلامته.وقد أثار هذا الأمر، استياء رئيسة جمعية المليون ريفية والبدون أرض، تركية الشائبي، التي حضرت لتكريم كريم بن عرفة، صحبة عدد من الناشطين بالمجتمع المدني، مؤكدة خلال مداخلتها، على ان هذا الجسر يعد انجازا هاما لفائدة الجهة، وهو مجهود تطوعي وتضامني نابع عن حس وطني يستحق التنويه. ولاحظت، ان المتابعة كان يفترض ان تتم منذ بداية الاشغال وليس مع نهايتها، خاصة وأنه حصل على الموافقة من السلط الجهوية قبل مباشرة الانجاز.من جانبه، أكد صاحب المبادرة، كريم بن عرفة، في تصريح لـ(وات)، على أنه انطلق في الأشغال بالاستعانة بمهندسين كانوا قد انجزوا معه 3 جسور سابقة، مشيرا إلى أنه كان يتمنى ان يلقى المرافقة الفنية منذ بداية الاشغال، خاصة وانه حصل على الاشجار من اعوان الغابات بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالجهة.وأوضح، أنه انطلق في مهمته التطوعية لفك عزلة المواطنين، وخاصة بالمقبرة، نهاية شهر فيفري، وانجز الجسر على طول 17 متر مربع بكلفة ناهزت الـ20 ألف دينار، استعمل فيها جذوع الاشجار من غابة جبل العروسية المحاذية له، والاعمدة الحديدية لتركيز السياج الحديدي ولحامه بالارضية، وتغليف الجسر بالاخشاب بعد ان تم بناء اسسه بالخرسانة الاسمنتية.وأعرب بن عرفة، في هذا السياق، عن أمله في ان ترفع التحفظات قريبا، خاصة وان له تجربة في تركيز هذه الممرات، ولم يحدث اي إشكال من شأنه أن يهدد سلامة مستعمليها، مؤكدا ان مدّ جذوع الاشجار على الارضية يأتي بعد بعد أن خابت المساعي مع شركة السكك الحديدية للحصول على سكة قديمة.يذكر أن عددا من المواطنين، ثمنوا انجاز هذا الجسر الذي سيسهل عليهم عبور الوادي، بعيدا عن الاخطار التي كانت تتهددهم، خاصة مع نزول الامطار وتدفق المياه القادمة من منطقة الملاحة بطبربة، والتي تصب في وادي مجردة.