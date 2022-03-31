البريد التونسي يصدر طابعا بريديا بمناسبة مرور 60 عاما على احداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز


Publié le Jeudi 31 Mars 2022 - 23:05قراءة: 0 د, 21 ث
      
يصدر البريد التونسي، يوم 3 افريل 2022، طابعا بريديا بمناسبة مرور 60 عاما على احداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

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واكد البريد التونسي في بلاغ اصدره الخميس، ان الطابع يبرز الدور الاستراتيجي لمؤسسة الكهرباء والغاز في بناء الاقتصاد الوطني وتزويد تونس بالكهرباء والغاز الطبيعي.

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ويعرض البريد الطابع البريدي الجديد والمنتوجات المتصلة به بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعـد عبـر الأنترنات من خلال الـنفـاذ إلى موقعه على شبكة الانترنات.

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