البريد التونسي يصدر طابعا بريديا بمناسبة مرور 60 عاما على احداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز

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يصدر البريد التونسي، يوم 3 افريل 2022، طابعا بريديا بمناسبة مرور 60 عاما على احداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز.واكد البريد التونسي في بلاغ اصدره الخميس، ان الطابع يبرز الدور الاستراتيجي لمؤسسة الكهرباء والغاز في بناء الاقتصاد الوطني وتزويد تونس بالكهرباء والغاز الطبيعي.ويعرض البريد الطابع البريدي الجديد والمنتوجات المتصلة به بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعـد عبـر الأنترنات من خلال الـنفـاذ إلى موقعه على شبكة الانترنات.