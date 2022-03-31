وزارة الفلاحة تخطط لتوفير 450 الف قنطار من البذور الممتازة القابلة للاستخدام بداية من غرة سبتمبر 2022

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كشفت وزارة الفلاحة عن خطة لوفير 450 ألف قنطار من البذور الممتازة ووضعها على ذمة الفلاحين بداية من غرة سبتمبر 2022 في ظل سعي لتحقيق هدف استراتيجي كمرحلة أولى يرمي الى تحقيق الاكتفاء الذّاتي من القمح الصلب.وقدمت هذه الخطة، خلال جلسة حضرها ممثلون عن شركات إنتاج البذور ومجمعي الحبوب وتراسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، اوصت في ختام اشغالها بتشكيل إحداث فريق عمل دائم الاجتماع لمتابعة تقدّم الخطّة.ودعا حمزة الى الانطلاق في غربلة ومداواة البذور بداية من 15 جويلية 2022 مع تدعيم المخبر المركزي للوزارة بالموارد البشرية والمعدات اللازمة للقيام بعمله في أحسن الظروف والتّقليص من أجل صدور التحاليل.واكد اهمية حث الفلاحين على مزيد استعمال البذور الممتازة من اجل بلوغ نسبة استعمال تقدّر بـ 30 بالمائة عوضا عن17 بالمائة أي توفير 600 ألف قنطار من البذور الممتازة سنويا ووضع برنامج متكامل للإرشاد والتأطير.وشدّد حمزة على وضع هدف استراتيجي كمرحلة أولى يرمي الى تحقيق الاكتفاء الذّاتي من القمح الصلب من خلال وضع خطة عمل وطنية بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة بمنظومة الزراعات الكبرى وذلك بزراعة 800 ألف هك من القمح الصّلب.ولاحظ اهمية تحفيز الفلاحين على اعتماد التداول الزراعي للرفع من المردودية والحرص على تدارك الإشكاليات على مستوى توفر الأسمدة في الآجال وذلك من خلال انطلاق العمل على ضمان توفير مخزونات من الأسمدة الفسفاتية والامونتر بصفة مبكّرة .