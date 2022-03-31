إنفانتينو يعلن رسميا ترشحه لولاية ثالثة لرئاسة الفيفا

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أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، يوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة ترشحه لولاية جديدة ثالثة لرئاسة "فيفا" في الانتخابات المقرر عقدها العام المقبل 2023.وقال إنفانتينو، في ختام كلمته أمام المشاركين في كونغرس فيفا الـ72، إنه سيترشح لولاية جديدة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الانتخابات التي ستجري مطلع العام 2023 على هامش كونغرس الفيفا المقبل.وحصل انفانتينو، الأمين العام السابق للاتحاد الأوروبي (يويفا)، في الانتخابات الاولى على 115 مقابل 84 للبحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي و4 اصوات للأردني الامير علي بن الحسين ولا شيء للفرنسي جيروم شامباني.وفي حال اعيد انتخابه رئيسا، ستكون ولايته الثالثة هي الاخيرة له بحسب قوانين فيفا.وكان إنفانتينو امينا عاما للمركز الدولي للدراسات الرياضية، وعمل مستشارا لهيئات رياضية عدة في ايطاليا واسبانيا وسويسرا قبل بدء العمل مع الاتحاد الاوروبي في اوت 2000 في قسم الشؤون القانونية والتجارية.وعمل من 2004 الى 2007 رئيسا لقسم الشوؤن القانونية، ثم امينا عاما مؤقتا مع الاشراف على قسم الشؤون القانونية (2007-2009) واخيرا امينا عاما منذ اكتوبر 2009.إنفانتينو المستقر مؤقتا في الدوحة قبل مونديال قطر2022، درس القانون في سويسرا، ويتقن 5 لغات بطلاقة هي الايطالية والفرنسية والالمانية والانقليزية والاسبانية.