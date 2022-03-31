رئيس الدولة يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري

. ..

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبد المجيد تبون، تم التطرق خلالها إلى العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط تونس بالجزائر.وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع في المنطقة، فضلا عن التأكيد على المواقف الموحّدة للبلدين، اللذين تقاسما التاريخ ويتقاسمان الإرادة الثابتة والعزيمة القوية لبناء المستقبل، انطلاقا من نفس الثوابت والمبادئ المشتركة.