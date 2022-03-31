عمال شركة " بيتروسارف" يستأنفون عملهم في حقل البرمة بعد توقف واعتصامات دامت قرابة 5 أشهر

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أفضت جلسة عمل التأمت، مساء أمس الأربعاء، بتونس العاصمة، بين الطرف النقابي والطرف الاداري لشركة "بيتروسارف للاعاشة" العاملة بحقل الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط "سيتاب" بالبرمة من ولاية تطاوين عن انهاء حالة الاحتقان والاعتصامات التي تواصلت قرابة 5 اشهر متتالية على خلفية عدة اشكالات مهنية.وقد استانف عمال شركة الاعاشة، اليوم الخميس، نشاطهم بعد امضاء محضر جلسة تتعهد بمقتضاه شركة بيتروسارف بقبول جميع العملة المنصوص عليهم بمحاضر الجلسات السابقة، وعددهم 86 عاملا، مع ضمان جميع حقوقهم ومنافعهم المكتسبة انطلاقا من شهر جانفي الماضي، فيما تبقى اجرتا شهري نوفمبر و ديسمبر رهينتا حكم القضاء.كما تعهّدت ذات الشركة بتقديم تسبقة عن الاجور بـ1500 دينار لكل عامل قبل نهاية غد الجمعة، كما تعهدت بجعل عملية التناوب بين العمال كل يوم ثلاثاء من كل اسبوع.اما الطرف النقابي فقد تعهّد، من جهته وفق ما جاء في محضر الجلسة، بعوة العمال الى مباشرة اعمالهم بداية من اليوم، وتقديم خدمات الاعاشة المطلوبة من طرف شركة "سيتاب"، والالتزام بالنظام الداخلي لشركة "بيتروسارف" والانتقال الى السكن المعد من قبل الشركة بعد قيامها بالاصلاحات والتعديلات المنصوص عليها بمحضر تفقدية الشغل، كما اجمع الممضون على هذا المحضر بإرساء مناخ اجتماعي سليم في موقع العمل.وعبّر الكاتب العام للنقابة الاساسية لشركة "بيتروسارف"، عماد الزواري، في تصريح لـ"وات"، عن ارتياح العمال لما تم التوصل اليه في هذه الجلسة وعزمهم على العمل والمثابرة من اجل خلق مناخ عمل يساعد على تحسين وضعية المشغل والشغالين في كنف الاحترام، بعد فترة طويلة من النضال والثبات من اجل الحصول على حقوقهم المشروعة، وفق تعبيره.