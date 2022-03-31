قبلي: ملتقى حول السياحة الايكولوجية وفرص التنمية بالجهة

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نظّم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي، صباح اليوم الخميس، بأحد الفضاءات السياحية بدوز ملتقى السياحة الايكولوجية وفرص التنمية بالجهة الذي يندرج في اطار مشروع وطني ينجز بين الادارة العامة للدراسات التكنولوجية والشريك الكندي.وأوضح مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي، منذر اليحياوي، في تصريح لـ"وات"، ان هذا الملتقى الاول من نوعه يحضره الفاعلون الجهويون في القطاع السياحي من مندوب جهوي للسياحة، وممثلي وكالات الاسفار، علاوة على المندوب الجهوية للصناعات التقليدية، وممثل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك بهدف تعريف الطلبة بآفاق المشروع الكندي التونسي "التعليم من اجل التشغيل".وأضاف منذر اليحياوي انه تم منذ بداية السنة الحالية إحداث شعبة جديدة في السياحة الايكولوجية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية وقبول الطلبة الذي يحضرون اليوم هذا الملتقى من اجل التعرف على الافاق التشغيلية لهذه الشعبة، وحاجيات السوق السياحية التونسية وخاصة حاجيات القطاع بالجنوب الصحراوي عبر ما سيقدمه المهنيون اليوم من بسطة حول السياحة الصحراوية بهذه الربوع.ومن ناحيته، اكد المنسق الوطني لمشروع "التعليم من اجل التشغيل"، رياض بوعزيز، لـ"وات" ان هذا المشروع الذي تموله الحكومة الكندية باعتمادات تقدر بـ 8.5 مليون دولار كندي يندرج في اطار التعاون بين شبكة المدارس والمعاهد التكنولوجية بكل من تونس وكندا ويهم 25 مؤسسة جامعية بتونس مع التركيز على 6 معاهد خاصة.وأشار الى ان هذا المشروع الذي سيتواصل على امتداد 4 سنوات يهم 3 قطاعات كبرى اولها السياحة البديلة او المعروفة بالسياحة الايكولوجية وقد تم تركيز هذه الشعبة بكل من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بولاية الكاف والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي، في حين يخص القطاع الثاني الفلاحة والصناعات الغذائية وقد تم تركيز هذه الشعبة بالمعهدين العاليين للدراسات التكنولوجية بكل من بباجة وسيدي بوزيد، اما القطاع الثالث فيعنى بالطاقات المتجددة وقد تم تركيز هذه الشعبة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بكل من توزر ومدنين.وأوضح ان هذا الملتقى مخصص لمزيد التقارب بين الطلبة والمهنيين في القطاع السياحي بالجهة، مع التعريف بالاجازة التي تم بعثها بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي في اختصاص السياحة الايكولوجية والتي ترمي للنهوض بالقطاع عبر توفير عدد من حاملي الشهادات العليا خاصة من الفتيات القادرات على الاندماج بسهولة في سوق الشغل او الطامحات لبعث مشاريع في السياحة البديلة.يشار الى انه تم على هامش هذا الملتقى تنظيم معرض للصناعات التقليدية بمشاركة قرابة 15 حرفية في اختصاصات صناعة السكاجة التقليدية من السعف والصمارة، وتثمين التمور وصناعة المرقوم.