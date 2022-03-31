الحزب الجمهوري: "حل مجلس النواب، خطوة تصعيدية خطيرة"

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اعتبر الحزب الجمهوري أن اعلان رئيس الجمهورية عن قراره بحل مجلس نواب الشعب، يعد "خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها مزيد تعكير المناخ السياسي والدفع بالبلاد الى حافة الهاوية".وعبر الجمهوري في بيان له اليوم الخميس، عن "قلقه ورفضه اتخاذ هذا القرار في اجتماع لمجلس الأمن القومي"، داعيا الى "عدم إقحام المؤسستين الأمنيةوالعسكرية في الصراع السياسي لما ينطوي عليه من مخاطر حقيقية على أمن واستقرار البلاد".واكد أن "قرار حل مجلس نواب الشعب، يأتي ضمن سلسلة القرارات اللادستورية التي اتخذها رئيس الجمهورية منذ اعلانه التدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021كما جدد الحزب رفضه المطلق "لمحاولة توظيف القضاء في الصراع السياسي وإثارة التتبع بتهم تكوين وفاق اجرامي في حق النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة التي مهدت للاعلان عن إنهاء الحالة الاستثنائية"، معتبرا ذلك "تجسيدا لتوجه سلطة 25 جويلية وسعيها لإدخال تونس مجددا في حقبة مظلمة من الحكم الفردي الاستبدادي" .ودعا الحزب الجمهوري كل القوى التقدمية والديمقراطية الى توحيد جهودها وتكثيف الضغط لحمل رئيس الجمهورية على التراجع عن قراراته، والعودة الى المسار الدستوري والدفع باتجاه الخروج من الازمة التي تعصف بالبلاد عبر تنظيم حوار جامع يحدد ملامح المرحلة الجديدة بعيدا عن الاستفراد بالرأيوالقرار.يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أعلن أمس الاربعاء عن حل البرلمان. وكان 116 نائبا قرّروا خلال جلسة عامة للبرلمان المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117.