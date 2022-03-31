تصنيف الفيفا الشهري: المنتخب التونسي في المرتبة 35 عالميا والخامسة افريقيا

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حلّ المنتخب الوطني التونسي في المرتبة 35 عالميا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر اليوم الخميس، متقدما بمركز واحد عن تصنيف شهر فيفري الماضي.وجاء المنتخب التونسي في المركز الخامس افريقيا، خلف السنغال (20 عالميا) و المغرب ( 24 عالميا) و نيجيريا ( 30 عالميا) ومصر ( 32 عالميا).وشهد التصنيف الجديد للفيفا عودة البرازيل الى الصدارة مقابل تراجع بلجيكا الى المركز الثاني عالميا.وكان أعلى تصنيف للمنتخب الوطني التونسي على الاطلاق هو وصوله للمركز 14 عالميا في أفريل 2018.يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي ضمن تأهله لنهائيات كأس العالم قطر 2022 للمرة السادسة في تاريخه، بعد نسخة 1978 في الأرجنتين، و 1998 بفرنسا، و 2002 بكوريا واليابان، و 2006 بألمانيا، و 2018 بروسيا.وفي ما يلي تصنيف المنتخبات الـ 10 الأولى عالميا و الـ 10 الأولى أفريقيا و الـ 10 الأولى عربيا:1 - البرازيل2 - بلجيكا3 - فرنسا4 - الأرجنتين5 -انقلترا6- ايطاليا7 - اسبانيا8 - البرتغال9 - المكسيك10 - هولنداالمنتخبات الـ 10 الأولى افريقيا:1 - السينغال2 - المغرب3 - نيجيريا4- مصر5- تونس6 - الكاميرون7 - الجزائر8 - مالي9 - الكوت ديفوار10 - بوركينا فاسوالمنتخبات الـ 10 الأولى عربيا:1 - المغرب2 - مصر3 - تونس4 - الجزائر5 - السعودية6 - قطر7 - الامارات8 - العراق9 - عمان10 - سوريا