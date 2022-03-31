توقيت العمل بالادارات العمومية خلال شهر رمضان

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أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن توقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيكون خلال شهر رمضان لسنة 2022 الموافق لـ ـ1443 هجري على النحو التالي:-من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30).- يوم الجمعة: من الساعة السابعة والنصف صباحا (07.30) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00).