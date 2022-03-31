تصفيات مونديال-2022 رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي يستبعد إعادة لقاء مصر والسنغال

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أكد رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم, رايموند هاك, مساء أمس الاربعاء, أن أحداث مباراة مصر والسنغال في إياب تصفيات كأس العالم, سيتم مناقشتها من لجنة الانضباط بالفيفا, مستبعدا فكرة إعادة المباراة.وقال " أمر إعادة المباراة سيكون مستبعدًا. من خلال خبرتي, طالما لم يحدث اقتحام جماهيري للملعب, أو أمر بنفس المستوى, سيكون من الصعب إعادة اللقاء", مضيفا أن " النقاط التي سيتم إصدار القرار على أساسها, تتمثل في تقارير مراقبي المباراة والمنسق الأمني, والعديد من مقاطع الفيديو من الملعب".و أشار المسؤول إلى أن الاتحاد المصري يحق له الشكوى ضد ما حدث في مباراة السنغال, لكن من الصعب إعادة المباراة.وبلغ منتخب السنغال, كأس العالم 2022, على حساب منافسه المصري, بركلات الترجيح, أول أمس الثلاثاء.وصرح هاك في برنامج "الريمونتادا بقناة المحور المصرية", إن المباراة تقام تحت مظلة الفيفا وليس للكاف علاقة بها. سيتم إحالة الشكوى التي تقدم بها الاتحاد المصري إلى لجنة الانضباط بالفيفا". ثم أضاف أن " الخطوات المتبعة في هذه الحالات, تتمثل في الترتيب لجلسة استماع للطرفين قبل صدور قرار بهذا الأمر".