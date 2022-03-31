نقابة الصحفيين ..تراتيب الإضراب العام يوم 2 أفريل 2022 في مؤسسات الإعلام العمومي

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قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المضي في تنفيذ إضراب عام وطني حضوري في مؤسسات الإعلام العمومي يوم السبت 2 أفريل 2022.وأوردت نقابة الصحفيين اليوم الخميس على صفحتها الرسمية جملة من التراتيب المتعلقة بالاضراب الذي ينطلق يوم الجمعة 1 أفريل بداية من منتصف الليل ويتواصل إلى غاية منتصف ليلة 2 أفريل 2022.ويشمل الإضراب كافة المؤسسات الإعلامية العمومية، ويقع الاقتصار على تغطية الإضراب، وبشكل استثنائي على الاخبار العاجلة والضروية للصالح العام.وتضمنت التراتيب مقاطعة مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين مركزيا وجهويا لكل البرامج المباشرة والتغطيات المباشرة، والاقتصار على نشرات الأخبار التي تقوم بتغطية الإضراب، وبشكل إستثنائي على الإخبار العاجلة والضروية للصالح العام، في حين تقتصر التغطية بالنسبة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على خبر الإضراب، على أن تقع تغطية الإضراب في الصفحات الأولى في مؤسسة سنيب لابراس.كما نصت التراتيب على أن يتجمع الصحفيون المضربون بالمؤسسات الإعلامية مركزيا وجهويا أمام مؤسساتهم على الساعة الحادية عشر من يوم السبت 2 أفريل 2022.ودعت نقابة الصحفيين كافة منظوريها في الإعلام العمومي والخاص والجمعياتي والمصادر إلى حمل الشارة الحمراء بداية من يوم الجمعة غرة أفريل إلى غاية يوم الإضراب. ويشمل هذا الإضراب كافة منظوري النقابة من الصحفيين العاملين بمختلف المؤسسات الإعلامية في مؤسسات الإعلام العمومي.وارجعت النقابة المضي في اقرار الاضراب العام يوم السبت 2 افريل، طبقا للقرار الذي اتخذه مكتبها التنفيذي يوم 22 مارس الحالي، وتبعا لعدم استجابة الحكومة لجملة المطالب الواردة في برقية الاضراب الصادرة يوم 23 مارس.