كاس العالم قطر 2022: غدا الجمعة سحب القرعة


Publié le Jeudi 31 Mars 2022 - 10:47قراءة: 1 د, 6 ث
      
تتجه أنظار الرياضيين ومحبي كرة القدم في العالم غدا الجمعة تجاه العاصمة القطرية الدوحة لتراقب عن كثب ما تسفر عنه مراسم سحب كأس العالم 2022 التي ستستضيفها قطر من 21 نوفمبر الى 18 ديسمبر القادمين.
وانتهت تصفيات كاس العالم 2022 في اغلب القارات ولم يتبق الا 3 مقاعد سيتم تحديد اصحابها في جوان القادم.
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وسيتم تقسيم المنتخبات المتاهلة الى 4 مستويات حسب ترتيب تصنتخب في تصنيف الاتحاد تصنيف الاتحاد القدم لكرة القدم لشهر مارس الذي يصدر اليوم الخميس. وتواجد في كل مستوى 8 منتخبات وسيكون منتخب قطر / البلد المستضيف / على راس المجموعة الاولى.

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وفي ما يلي قائئمة المنتخبات المتأهلة
السنغال والكاميرون وغانا وتونس والمغرب /عن قارة افريقيا/
إيران واليابان وكوريا الجنوبية وقطر (بصفتها الدولة المنظمة) والسعودية / عن اسن
وستلتقي الإمارات مع أستراليا في الملحق في جوان القادم وسيتقابل الفائز مع بيرو على مقعد آخر في قطر.
بلجيكا وكرواتيا والدنمرك وإنقلترا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبولونيا وبربرتغال وصربيا وإسبانيا وسويسرا / عن اوروبا /
ستلعب بلاد الغال ضد اسكتلندا أو أوكرانيا لتحديد الدولة الأوروبية الأخيرة المتأهلة لكأس العالم.
كندا والمكسيك والولايات المتحدة / عن أمريكا الشمالية والوسطى والكاركايب
وستلتقي كوستاريكا مع نيوزيلندا في الملحق على مكان في قطر.
فازت نيوزيلندا بالبطولة التأهيلية عن منطقة اوقيانوسيا لتدخل الملحق العال.

الأرجنتين والبرازيل والإكواتور وأوروغواي /عن أمريكا الجنوبية/
احتلت بيرو المركز الخامس وستلعب مع الإمارات أو أستراليا على مكان في قطر.

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