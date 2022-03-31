رابطة الأبطال الافريقية: النجم الساحلي من أجل انهاء دور المجموعات في مرتبة ثالثة " شرفية"

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يختتم النجم الرياضي الساحلي غدا الجمعة مشواره في دور المجموعات من مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية بملاقاة فريق جوانينغ غالاكسي البوتسواني، في ملعب حمادي العقربي برادس، في اطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.وسيسعى النجم الرياضي الساحلي في لقائه الأخير الى تحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات وانهاء مغامرته الافريقية في مركز ثالث " شرفي" ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الترجي الرياضي وشباب بلوزداد و جوانينغ غالاكسيولئن كانت حظوظ النجم الرياضي الساحلي في الترشح للدور ربع النهائي قد تلاشت كليا اثر هزيمته في الجولة الخامسة بالجزائر أمام شباب بلوزداد بنتيجة 2 - 0، فانّ لقاء الغد يمكن ان يسمح للمدرب لسعد جرة الشابي لاختبار عدد من اللاعبين الشبان ومزيد احكام اعداد الفريق قبل استئناف مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى في جولاتها الحاسمة للتأهل لمرحلة التتويج.وينتظر أن يشرك المدرب لسعد جردة الشابي تشكيلة هجومية مع امكانية الاستعانة بأبرز ركائز الفريق على غرار زين الدين بوتمان وايهاب المساكني وياسين العمري وسليمان كوليبالي من أجل تمكينهم من فرص اكثر للمحافظة على جاهزيتم بعد توقف البطولة لفسح المجال لمشاركة المنتخب الوطني في مقابلتي الدور الفاصل للمونديال .وكان النجم الرياضي الساحلي قد واصل خلال الفترة الماضية الاعداد لمباراة الغد التي لم يعد لها اي تاثير في رهان التاهل بعد ان حسم الترجي وبلوزداد امر بطاقتي الترشح.وسيكون مدارها مرتبة ثالثة "شرفية".ورغم أنّ النجم الرياضي الساحلي يبدو الاقرب على الورق لحصد النقاط الثلاثة فانّ ذلك لا يعفي زملاء الحارس الدولي على الجمل من ضرورة الحذر وأخذ الحيطة من المنافس البوتسواني الذي سينزل هو الآخر بكل ثقله في محاولة منه لتحقيق لفوز وانهاء دور المجموعات ثالثاوسيدير الحكم الكونغولي نكونكو مفوتو اللقاء ، في غياب الجمهور بسبب عقوبة مسلطة من لجنة الانضباط صلب الاتحاد الافريقي لكرة القدم على النجم الساحلي جراء الأحداث التي دارت في لقائه مع الترجي الرياضي لحساب الجولة الرابعة .1- الترجي التونسي 11 5شباب بلوزداد 11 53-النجم الساحلي 3 54-جوانينغ غالاكسي 1 5