"الإستشارة الوطنيّة": "رأي الشعب أم إرادة الرئيس؟" ... محور حلقة نقاش بتنظيم من "البوصلة"

. ..

. .

نظمت منظمة "البوصلة"، اليوم الأربعاء، حلقة نقاش تحت عنوان "الإستشارة الوطنيّة: رأي الشعب أم إرادة الرئيس؟"، بهدف العودة على مسار الإستشارة الإلكترونيّة التي تواصلت بين 16 جانفي و20 مارس 2022 كمحطّة أولى من خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الدّولة للخروج من حالة الإستثناء.ولاحظ الباحث في العلوم السياسية، الصّحبي الخلفاوي، في مداخلة له خلال هذه الحلقة، أن الاستشارة الوطنية ركّزت على ثلاثة أسئلة، وهي النظام الرئاسي والاقتراع على الأفراد وسحب الوكالة، معتبرا أنها "كانت فاشلة وشخصيّة وغامضة"، وفق تقديره.وفسّر الخلفاوي قائلاً "إنّ الاستشارة شخصيّة، لأن الأسئلة التي وردت فيها عكست مشروع رئيس الدولة وما يريد أن يرسيه من نظام سياسي في تونس، كما أنها غامضة، لأنه لم يقع الإفصاح عن مصادر تمويلها، حيث لم يرد في قانون الميزانية أية أموال مرصودة للقيام باستشارة، فضلا عن أنها فاشلة لأن رئيس الدولة نفسه قال هناك من يريد إفشال الاستشارة، بالإضافة إلى أنّ وزير الرياضة اعتبر أنه يجب مشاركة مليوني تونسي على الأقل في هذه الاستشارة كي تعتبر تمثيليّة وواقعية".وقد خالفت هذا الطرح، الباحثة في القانون الدّولي، بثينة بن كريديس، التي اعتبرت أن "الاستشارة الوطنية آليّة من آليّات الدّيمقراطية التشاركيّة، وهي تجربة أولى يمكن البناء عليها وتطويرها"، مشيرة إلى أن "الحكم على الاستشارة بالفشل أو النجاح حكم انطباعي"، حسب رأيها.وقالت بن كريديس إنّ غياب خطّة اتصاليّة وغياب مشاركة المجتمع المدني والدّعاية الكلاسيكية التي صاحبت هذه الاستشارة، كانت من العوامل التي جعلت نسبة المشاركة دون المأمول.واعتبرت أن المحاور السياسية التي ركزت عليها الاستشارة، محاور جدّ مهمّة، عكس الانتقادات التي واجهتها، نظرا لكونها أساس البناء، ولأنها ستحدّد الرّؤى والتوجّهات العامّة، مبينة أن المحاور السياسية طرحت إشكالات كبيرة في البرلمان، وبالتالي هي بأهمية المحاور الإقتصادية والاجتماعية.من ناحيته، لاحظ الناشط سليم عمامو، وهو مدوّن وناشط مدني مدافع عن الحقوق الرقميّة، أن "الاستشارة الإلكترونية لم تؤدّ مهمتها، بسبب طريقة إدارتها"، مشيرا إلى أنه "من الجيّد أن تسأل المواطنين، لكنّ المنهجيّة كانت خاطئة وسيئة"، في تقديره.وعبّر عمامو عن أمله في أن يقع استعمال منصّة الاستشارة الإلكترونية لأسئلة أخرى حول محاور أخرى، وأن يتمّ كذلك فتح المنصّة أمام المعارضة لطرح أسئلتها في محاور تريدها.يذكر أنّ الاستشارة الوطنية التي امتدت من 26 جانفي حتى 20 مارس 2022 ، كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر 2021، وبلغت نسبة المشاركة فيها 6.14 بالمائة، حيث سجّل فيها 534915 مشاركا.وبخصوص المحاور المطروحة في الاستشارة (6 محاور)، تصدر الشان السياسي هذه المحاور بنسبة 19،7 بالمائة، فيما جاء محور الشأن الثقافي والتعليمي في آخر الترتيب بنسبة 15،3 بالمائة. كما تقاربت نسب الإقبال على التفاعل مع المحاور الاخرى والمتعلقة بالشان الاقتصادي (17،2بالمائة ) والاجتماعي (16،5 بالمائة) وجودة الحياة (15،5بالمائة) والتمية المستدامة (15،7 بالمائة).وجاءت ولاية تونس في أول ترتيب الإقبال على الاستشارة حسب التوزيع الجغرافي، بتسجيل 54124 مشاركا، فيما سجلت أدنى نسبة مشاركة بولاية تطاوين بـ5051 مشاركا. أما بخصوص مشاركة التونسيين بالخارج وتفاعلاتهم مع الاستشارة، فقد تصدرت فرنسا اول الترتيب بـ3340 مشاركا.واعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة القاها في الليلة الفاصلة بين 20 و21 مارس بمناسبة عيد الاستقلال وانتهاء الاستشارة، أن هذه الاستشارة هي "أوّل حلقة في الحوار الوطني"، معتبرا أنها "ناجحة رغم جميع محاولات الإحباط والعقبات،التي وضعت أمام الشعب لثنيه عن التعبير عن إرادته".كما أعلن سعيّد سابقا أن هذه الاستشارة ستتبعها عملية تأليف لمختلف آراء المشاركين فيها، وذلك لتجسيد المقترحات المعبر عنها في الاستشارة في نصوص قانونية من قبل لجنة تشكّل للغرض.ويشار إلى أنه لم يتم الاعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من هذه الاستشارة المتعلقة بطريقة استغلال نتائجها وصياغة إصلاحات على ضوئها، فضلا عن تركيبة اللجنة المكلفة بتأليف نتائجها. وحسب أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، فإنه من المنتظر أن يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرارات المتعلقة بتركيبة ومهام اللجنة التي ستقوم بصياغة النظام السياسي الجديد لتونس، عقب انتهاء الاستشارة الوطنية الالكترونية يوم 20 مارس الجاري.