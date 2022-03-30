رئيسة الحكومة تلتقي رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين


Publié le Mercredi 30 Mars 2022 - 19:10قراءة: 0 د, 23 ث
      
التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الاربعاء 30 مارس 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي، بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.

...

وتناول اللقاء سبل تدعيم أوجه التعاون الاقتصادي بين الجارين تونس والجزائر وسبل الرقي به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
كما تم التباحث خلال هذا اللقاء حول توفير أفضل الظروف للشركات التونسية والجزائرية للاستثمار في البلدين من اجل خلق ديناميكية اقتصادية جديدة تعود بالنفع على شعبي البلدين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243744



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 30 مارس 2022 | 27 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:09 18:42 15:56 12:31 06:08 04:41
Babnet
17°
Babnet26°Babnet% 67:الرطــوبة
تونــسBabnet15°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1520°-1218°-1116°-816°-9
  • Avoirs en devises
    22644,4

  • (30 mars)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,27601 DT        1$ =2,98420 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 mars)   1442,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
   