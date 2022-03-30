رئيسة الحكومة تلتقي رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين

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التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الاربعاء 30 مارس 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي، بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.وتناول اللقاء سبل تدعيم أوجه التعاون الاقتصادي بين الجارين تونس والجزائر وسبل الرقي به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.كما تم التباحث خلال هذا اللقاء حول توفير أفضل الظروف للشركات التونسية والجزائرية للاستثمار في البلدين من اجل خلق ديناميكية اقتصادية جديدة تعود بالنفع على شعبي البلدين.