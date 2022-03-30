الداخلية تعلن عن عملية استباقية لإحباط مخطط إرهابي والقبض على عدد من المتورطين

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ذكرت وزارة الداخلية، في بلاغ لها مساء اليوم الاربعاء، أن مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، تمكنت من ضبط وإيقاف عنصريين تكفيريين كانا بصدد التخطيط لتنفيذ عملية سطو على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى المؤسسات التجارية في إطار ما يسمى لديهم ب"الإحتطاب"، غير أن إستباق المصالح الأمنية في كشفهما والقبض عليهما، حالت دون تنفيذ هذا المخطط.من جهة أخرى، جاء في البلاغ أيضا أن الوحدات المذكورة تمكنت، بعد توفر معلومات إستعلاماتية مؤكدة، خلال الأيام الفارطة، من كشف وتفكيك خلية دعم وإسناد بجهة القصرين، قالت إنها تتولى تقديم الدعم اللوجستي لعناصر تنظيم إرهابي متحصنة بالفرار بجبال القصرين، وتم حجز وسائل ومعدات إلكترونية والاحتفاظ بأربعة عناصر على ذمة القضية.وقد تمّت هذه العملية الاستباقية إثر القيام بمتابعة فنية وميدانية دقيقة بإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.