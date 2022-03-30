البنك المركزي التونسي يبقى على نسبة الفائدة الرئيسية عند مستوى 25ر6 بالمائة

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أبقى البنك المركزي التونسي ، الاربعاء، على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير عند مستوى 25ر6 بالمائة.واتخذ القرار في اعقاب مجلس ادارة البنك البنك يوم 30 مارس 2022 والذي تطرق الى آخر التطورات الاقتصادية والمالية والى انعكاسات الازمة الروسية الاوكرانية وكذلك تعرض البنك الى مؤخرا الى هجمة سيبرانية.وجدد المجلس في بلاغ اصدره بعد الاجتماع الى ضرورة "اليقظة الشديدة تجاه تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على التوازنات الاقتصادية الجمليّة".