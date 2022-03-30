وزير الدفاع وسفير بلجيكا يبحثان التعاون العسكري بين البلدين

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مثّل دعم التعاون العسكري بين تونس وبلجيكيا، محور اللقاء الذي جمع ظهر اليوم الاربعاء، بمقر وزارة الدفاع الوطني، وزير الدفاع، عماد ممّيش، بسفير بلجيكيا بتونس، كريستوف باسومبيار.وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن مميش نوّه خلال هذا اللقاء، ب"المستوى الجيّد" الذي بلغه التعاون بين البلدين الصديقين، داعيا إلى مزيد تطويره والإرتقاء به، بما يساهم في تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة، خاصة في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الخبرات، في إطار خارطة طريق للتعاون.من جهته، عبّر السفير البلجيكي، وفق نص البلاغ، عن إستعداد بلاده لمزيد دعم التعاون العسكري الثنائي، بحسب حاجيات المؤسسة العسكرية التونسيّة.يذكر أنّ أشغال اللجنة العسكريّة المشتركة التونسيّة البلجيكيّة ستنعقد في شهر ماي القادم بالعاصمة البلجيكية بروكسال.