البنك المركزي يؤكد استراجع نشاطه وسلامة جيمع بياناته عقب هجمة سيبرانية

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كشف البنك المركزي التونسي انه قام بتفعيل خطة استعادة النشاط مما مكّن من استرجاع نشاطه مؤكدا أن جميع بيانات البنك سليمة تماما وأن الهجمة قد شملت الموزعات الأمامية للبنك.وتضمنت الاحاطة التي قدمتها إدارة الأنظمة المعلوماتية بالبنك المركزي إلى مجلس الإدارة المجتمع، اليوم الاربعاء، ان الهجمة استهدفت موزع البريد الإلكتروني ودليل البنك الذي يتحوّز البنك المركزي على نسخ سليمة منه في نظام التشغيل الاحتياطي.واكدت الاحاطة انه تم التوفق بفضل الإجراءات المتّخذة، في إنجاز العمليات المصرفية في نفس اليوم الذي وقع فيه الحادث، مع تسجيل تأخير ببضع ساعات.ولاحظت في سياق متصل " انه تمّ استئناف المبادلات مع البنوك المحلية ومع شركاء البنك المركزي في اليوم الموالي للهجمة وكذلك النفاذ إلى موقع واب البنك".وتمثلت الإجراءات الأولى التي تمّ اتّخادها إبّان الكشف عن الهجمة، في عزل الموقع الالكتروني للبنك ومنع أي نفاذ داخلي أو خارجي لمركز البيانات والشروع في تحقيقات أولية والاستعانة بشركة مختصة في المجال السيبراني، وفق بيان مجلس ادارة البنك المركزي