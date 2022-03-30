وزارة تكنولوجيات الاتصال تطلق منصة الكترونية "ابلاغ" لتعزيز اليات التواصل بين المواطن والهياكل الرسمية

. ..

. .

اطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال، الاربعاء، المنصة الالكترونية "ابلاغ " والتي ستتيح للمواطن الابلاغ عن الاشكاليات التي تواجهه في محيطه التكنولوجي أو المادي وإيصالها إلى الجهات والهياكل المعنية بهدف إيجاد الحلول الكفيلة والممكنة لمعالجتها في أسرع الآجال.وافادت الوزارة، ان اطلاق هذه المنصة "اي - ابلاغ نقطة ت ن" ياتي في اطار تنويع قنوات واليات التواصل بين المواطن والهياكل الرسمية وتفعيل المشاركة المجتمعيةوستنطلق المنصة كمرحلة أولى في الابلاغ عن الاشكاليات المتعلقة بالمحيط التكنولوجي، اي الافتراض والالكتروني، على غرار شبكة وخدمات الربط وسلامة المواقع والصفحات ومحتوى المواقع والبريد الالكتروني والإرساليات وبرمجيات خبيثة وخطرة، على أن يتم تعميمها في مرحلة ثانية الى المحيط المادي، اي الفضاء العام.وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي لدى اشرافه على اطلاق هذه المنصة، أهمية هذه الاخيرة باعتبارها آلية جديدة في مسار المشاركة الالكترونية وتعزيز انخراط المواطن في تحسين جودة الخدمات داخل محيطه الافتراضي والالكتروني.وأضاف الوزير في هذا السياق أنّ هذه المنصة ستدعم التفاعل الإيجابي بين المواطن والإدارة بغاية الإصلاح والبناء وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المتوفرة في إطار الدور المواطني والمسؤولية المجتمعية.