وزارة تكنولوجيات الاتصال تطلق منصة الكترونية "ابلاغ" لتعزيز اليات التواصل بين المواطن والهياكل الرسمية


Publié le Mercredi 30 Mars 2022 - 18:50قراءة: 0 د, 50 ث
      
اطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال، الاربعاء، المنصة الالكترونية "ابلاغ " والتي ستتيح للمواطن الابلاغ عن الاشكاليات التي تواجهه في محيطه التكنولوجي أو المادي وإيصالها إلى الجهات والهياكل المعنية بهدف إيجاد الحلول الكفيلة والممكنة لمعالجتها في أسرع الآجال.

...

وافادت الوزارة، ان اطلاق هذه المنصة "اي - ابلاغ نقطة ت ن" ياتي في اطار تنويع قنوات واليات التواصل بين المواطن والهياكل الرسمية وتفعيل المشاركة المجتمعية

وستنطلق المنصة كمرحلة أولى في الابلاغ عن الاشكاليات المتعلقة بالمحيط التكنولوجي، اي الافتراض والالكتروني، على غرار شبكة وخدمات الربط وسلامة المواقع والصفحات ومحتوى المواقع والبريد الالكتروني والإرساليات وبرمجيات خبيثة وخطرة، على أن يتم تعميمها في مرحلة ثانية الى المحيط المادي، اي الفضاء العام.
..


وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي لدى اشرافه على اطلاق هذه المنصة، أهمية هذه الاخيرة باعتبارها آلية جديدة في مسار المشاركة الالكترونية وتعزيز انخراط المواطن في تحسين جودة الخدمات داخل محيطه الافتراضي والالكتروني.

وأضاف الوزير في هذا السياق أنّ هذه المنصة ستدعم التفاعل الإيجابي بين المواطن والإدارة بغاية الإصلاح والبناء وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المتوفرة في إطار الدور المواطني والمسؤولية المجتمعية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243737



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 30 مارس 2022 | 27 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:09 18:42 15:56 12:31 06:08 04:41
Babnet
17°
Babnet26°Babnet% 67:الرطــوبة
تونــسBabnet15°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1520°-1218°-1116°-816°-9
  • Avoirs en devises
    22644,4

  • (30 mars)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,27601 DT        1$ =2,98420 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 mars)   1442,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
   