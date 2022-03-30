منظمة الاعراف والكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل يوقعان مذكرة لتحيين اتفاقية مجلس الاعمال المشترك

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قام الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل المواطنين، بتحيين اتفاقية مجلس الأعمال المشترك التونسي الجزائري.وتم توقيع مذكرة التحيين بمقر منظمة الاعراف بتونس، من طرف رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عاقلي.وأكد الطرفان على العمل سويا لمزيد تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال حسن استثمار عامل الجوار والعمل على تحقيق التكامل بين اقتصادي البلدين.ويأتي تحيين هذه الاتفاقية بحثا عن مزيد الفعالية في العلاقة بين المنظمتين التي تعود إلى سنة 2000، ومن أجل الارتقاء بمستوى الشراكة والتعاون الاقتصادي الثنائي على ضوء التطورات والمستجدات التي تعرفها المنطقة والعالم.وتنص الاتفاقية بالخصوص على حث المؤسسات من كلا البلدين على إقامة شراكات جديدة وتعزيز شراكة طويلة الأمد بين أوساط الأعمال في البلدين ودفع تبادل الخبرات والمكتسبات بين المؤسسات الى جانب تشجيع التقارب بين رجال الأعمال التونسيين والجزائريين وتزويدهم بأي معلومات من شأنها تعزيز إبرام شراكات "مربحة للجانبين" والترويج للمنتجات التونسية والجزائرية.وتقضي بمدّ مجلس الأعمال يد المساعدة والمشورة للمؤسسات التونسية والجزائرية بهدف تعزيز الشراكة الصناعية ونمو المبادلات التجارية بين تونس والجزائر، وتقديم خدمات الاستقبال والمساعدة الأولية لرجال الأعمال التونسيين الراغبين في الاستثمار في البلدينوتنص على تعريف أوساط الأعمال التونسية بإمكانيات السوق الجزائرية وأوساط الأعمال الجزائرية بفرص السوق التونسية إلى جانب تنظيم اللقاءات والندوات والبعثات ذات الطابع الاقتصادي والمهني.