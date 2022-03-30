المنستير: فتح بحث تحقيقي في سرقة شخص لأموال وصكوك بنكية من مشغله وإدراج شريكه في التفتيش

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أفاد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، اليوم الاربعاء، بأنّ النيابة العمومية قامت بفتح بحث تحقيقي بخصوص سرقة شخص لمبلغ مالي وصكوك بنكية بقيمة جملية قدرت بقرابة 80 ألف دينار، من مشغله بمؤسسة لصناعة خيوط النسيج بولاية المنستير.وأوضح بن حجا، في تصريح لـ"وات"، أنّ المظنون فيه، وهو السارق الأصلي للصكوك البنكية، كان يمد شريكه بالصكوك البنكية لإقتناء السلع من مؤسسات صناعية أخرى، وقد اعترف بفعلته ووقع الاحتفاظ به، في حين أدرج شريكه وهو شخص أصيل ولاية المهدية، بالتفتيش للمشاركة في السرقة واستعمال الصكوك المسروقة لإقتناء سلع.وبيّن ذات المصدر، أنّه وفي حال ثبتت إدانة المظنون فيه بسرقة الصكوك البنكية، فستنطبق عليه أحكام الفصل 263 من المجلة الجزائية المتعلقة بسرقة أجير لمؤجره، أي السجن 10 سنوات، وتنطبق نفس العقوبات بالنسبة إلى الشخص المشارك له طبق الفصلين 32 و263 من المجلة الجزائية.وكان صاحب معمل لصناعة خيوط النسيج بولاية المنستير، أفاد بتاريخ 18 مارس الجاري، بتعرضه إلى سرقة مبلغ مالي وعدد من الصكوك البنكية بقيمة جملية قدرها قرابة 80 ألف دينار تسلمها من حرفائه.وقد تعهدت الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقصر هلال من ولاية المنستير بالموضوع، ووقع التفطن إلى أنّ شخصا تقدم إلى أحد معامل الجهة لإقتناء خيوط النسيج مستعملا أحد الصكوك البنكية المسروقة، ووقع نصب كمين له غير أنّه تحصن بالفرار.يشار إلى أن فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقصر هلال، ألقت أمس الثلاثاء، القبض على الشخص مقترف عملية السرقة من داخل مؤسسة صناعية، وحجزت لديه عددا من الصكوك البنكية المسروقة.