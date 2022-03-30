الرابطة المحترفة الثانية : روزنامة مباريات مجموعة تفادي النزول

في ما يلي روزنامة مباريات مجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم على اثر سحب قرعتها مساء اليوم الاربعاء بمقر اذاعة الشباب :
الجولة الاولى
يوم الخميس 7 افريل 2022
سكك الحديد الصفاقسي - مكارم المهدية
النجم الرادسي - كوكب منزل النور
الجولة الثانية
يوم الاحد 10 افريل 2022
مكارم المهدية - النجم الرادسي
كوكب منزل النور - سكك الحديد الصفاقسي
الجولة الثالثة
الخميس 14 افريل 2022
سكك الحديد الصفاقسي - النجم الرادسي
كوكب منزل النور - مكارم المهدية.
تجدر الاشارة الى ان جميع هذه المباريات تدور في ملاعب محايدة.
ويذكر ان صاحبي المركزين الثالث والرابع في نهاية هذه البطولة المصغرة ينزلان الى رابطة الهواة فيما يضمن صاحبا المركزين الاول والثاني البقاء ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
الجولة الاولى
يوم الخميس 7 افريل 2022
سكك الحديد الصفاقسي - مكارم المهدية
النجم الرادسي - كوكب منزل النور
الجولة الثانية
يوم الاحد 10 افريل 2022
مكارم المهدية - النجم الرادسي
كوكب منزل النور - سكك الحديد الصفاقسي
الجولة الثالثة
الخميس 14 افريل 2022
سكك الحديد الصفاقسي - النجم الرادسي
كوكب منزل النور - مكارم المهدية.
تجدر الاشارة الى ان جميع هذه المباريات تدور في ملاعب محايدة.
ويذكر ان صاحبي المركزين الثالث والرابع في نهاية هذه البطولة المصغرة ينزلان الى رابطة الهواة فيما يضمن صاحبا المركزين الاول والثاني البقاء ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
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