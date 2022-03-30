الرابطة المحترفة الثانية : روزنامة مباريات مجموعة تفادي النزول

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يوم الخميس 7 افريل 2022سكك الحديد الصفاقسي - مكارم المهديةالنجم الرادسي - كوكب منزل النورمكارم المهدية - النجم الرادسيكوكب منزل النور - سكك الحديد الصفاقسيالجولة الثالثةالخميس 14 افريل 2022سكك الحديد الصفاقسي - النجم الرادسيكوكب منزل النور - مكارم المهدية.تجدر الاشارة الى ان جميع هذه المباريات تدور في ملاعب محايدة.ويذكر ان صاحبي المركزين الثالث والرابع في نهاية هذه البطولة المصغرة ينزلان الى رابطة الهواة فيما يضمن صاحبا المركزين الاول والثاني البقاء ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية.