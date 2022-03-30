منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنظم بتونس ورشة استشارية في اطار الاعداد لاصدار دليل الممارسات الفضلى لدعم وصول النساء الى مواقع القرار

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انتظمت، الأربعاء بضاحية البحيرة بالعاصمة، ورشة استشارية حول وصول النساء إلى المناصب القيادية في الشأن العام والحياة السياسية تندرج في اطار الاعداد لاصدار دليل الممارسات الفضلى من أجل دعم وصول النساء الى مواقع القرار، ضمن مشروع تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ سنة 2020.وذكرت منسقة المشروع أميرة التليلي، ان تنظيم الورشة يأتي في ختام مشروع دعم وصول النساء الى مواقع القرار الذي أطلقته المنظمة بغاية دعم المرأة في النفاذ الى المناصب القيادية، مشيرة الى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عملت خلال عامين متتاليين من اطلاق المشروع على تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار سواء في مناصب اتخاذ القرار بالادارة أو في الحياة السياسية.واعتبرت أن الارادة السياسية تلعب دورا هاما في تعزيز حضور النساء في مواقع القرار، لافتة الى أنه بالرغم من أن النساء يحققن مكاسب على صعيد ارتفاع تمثيلهن بالمجالس البرلمانية الا أنهن يعانين من العنف النفسي.وحسب توصيات النسخة الأولية لدليل الممارسات الفضلى من أجل دعم نفاذ النساء الى مواقع القرار، التي جرى توزيعها اليوم خلال الورشة، فانه يمكن اسناد الأولوية في تسمية مناصب معينة الى النساء في حالة تساوي الكفاءات.كما توصي النسخة الأولى من الدليل، بتعيين مسؤولين كبار في مؤسسات الوظيفة العمومية لمتابعة مدى تطبيق مبادئ التكافؤ والتوازن بين الجنسين.ومن جهته، قال رئيس ديوان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قيس الرمضاني في كلمة ألقاها خلال هذه الورشة، ان وصول الإطارات العليا النسائية إلى مواقع المسؤولية حظي بالأهمية لدى تونس، مذكرا بأن نسبة عضوية النساء ارتفعت الى 31 بالمائة خلال 2014 كما تجاوز حضورهن 48 بالمائة بالمجالس البلدية.كما ارتفع حسب الرمضاني، حضور السيّدات بمواقع القرار والمسؤولية بالوظيفة العمومية على المستوى المركزي ليصل الى 37 بالمائة حاليا بعد أن كان في حدود 35 بالمائة.ومن جانبه قال سفير المملكة المتحدة بالنيابة ماتيو فورمان، ان المملكة المتحدة تدعم مشروع دعم وصول النساء الى مواقع القرار الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا الى أن المجلس الثقافي البريطاني في تونس يتولى تكوين 200 امرأة تونسية في اطار تقويتهن لغويا كما تحظين بالتكوين في اطار برنامج يهدف الى تعزيز ريادة الأعمال.